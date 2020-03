Was sagen uns die Zahlen?

Wir haben noch sieben Monate bis zur Wahl im Oktober, aber es ist eine Bestandsaufnahme, die in einigen Parteizentralen die Alarmglocken schrillen lassen sollten. Das Ergebnis: Michael Ludwig würde Bürgermeister bleiben. Er hat zwar mit 36 Prozent um drei Prozent weniger als einst Michael Häupl, in der Bürgermeister-Direktwahl ist er aber unangefochtene Nummer eins.