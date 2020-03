Hochwasser bleibt eine Gefahr, vor allem in Zeiten des Klimawandels. Im Vorjahr wurden insgesamt 193 Maßnahmen zum Schutz davor gebaut, darunter Dämme, Rückhaltebecken oder Schutzmauern. Insgesamt 42,25 Millionen Euro an Bundes-, Landes- und Interessentenmitteln wurden in Oberösterreich investiert.