Ramona K. aus Münzkirchen war am Weg zu ihrer Arbeitsstelle bei FACC in Ort im Innkreis, wo die gelernte Schneiderin als Flugzeugbauerin tätig war. In Rainbach im Innkreis prallte Ramona am Freitag mit ihrem Ford Galaxy frontal gegen einen Sattelschlepper – wir berichteten.