War es in den vergangenen Anfragen immer Kritik an der Sicherheit in der Justizanstalt Asten, wo psychisch kranke Straftäter angehalten werden, so gibt es nun aktuelle Anlassfälle. NR Michael Schnedlitz (FP) will von Ministerin Alma Zadić wissen, warum man sich in Asten über einen als dringend eingestuften Erlass der Generaldirektion hinwegsetzt, der Tischbesuch wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus verbietet. Ein Asten-Insider: „Wir sind in großer Sorge um unsere eigene und die Gesundheit unserer Familien.“ Auch die im Erlass vorerst verbotenen Freigänge sollen in Asten weiterhin erlaubt sein.