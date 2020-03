Ein Beispiel: Das Welser Rote Kreuz wandte sich wegen eines Einsatzes im Steiningerweg hilfesuchend an die Exekutive. Doch ein Beamter in der neuen Landesleitstelle gab zwar brav den Straßennamen ein, übersah aber im Eifer des Gefechts, dass dieser öfter als einmal vorkommt. Prompt schickte der Polizist seine Kollegen auf Streife in den Steiningerweg in Steyregg. Der Irrtum flog erst auf, als die Steyregger Polizisten wissen wollten, wo der Unfall sei und die Welser Retter anriefen, ob die Gesetzeshüter doch noch auftauchen würden.