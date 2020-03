Das Fahrverbot soll in den nächsten Wochen umgesetzt werden. Die entsprechende Verordnung der Behörde ist derzeit in Ausarbeitung. Mittelfristig hofft Kovacs, dass es möglich sein wird, eine eigene Auffahrt in der Nähe der Schottergruben zu errichten, wo die Lkw direkt auffahren können. Diesbezügliche Gespräche mit dem Land sowie mit der ASFINAG sind am Laufen.