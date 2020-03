Von Satelliten bis Bojen

Die Billionen Daten, die in Innsbruck interpretiert werden, stammen von Satelliten, Flugzeugen, Schiffen, Bojen und weltweit aufgestellten Messstationen. In Tirol betreibt die ZAMG 55 Stationen. Ein geostationärer Satellit, der sich stets im Gleichschritt mit Europa befindet und alle fünf Minuten ein Foto liefert, zeigt Bauer und seinem Team auf den Monitoren die aktuelle Wetterlage an (siehe links unten). Reibungslos funktioniert laut dem Leiter auch die internationale Zusammenarbeit. „Das hat sie schon immer. Auch während den Kriegen. Denn das Wetter hört ja nicht an der Grenze auf.“ Zur Verfügung stehen den Innsbrucker Meteorologen und Meteorologinnen für ihre Arbeit auch eine große Anzahl an verschiedenen Wettermodellen.