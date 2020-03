Kampfansage an Ludwig

Das Ziel des Chef-Türkisen in Wien ist klar: Michael Ludwig (SPÖ) soll als Bürgermeister abgelöst werden. So fehle in der SPÖ der Mut zur Veränderung: „Es ist bezeichnend, wenn aus Sicht des SPÖ-Bürgermeisters das brennendste Thema der Herzerlbaum am Rathausplatz oder die Patenschaft fürs Eisbärenbaby ist“, stichelt Blümel gegen die rote Konkurrenz. Außerdem müsse man die „regelmäßige Erhöhung der Gebühren wie Wasser, Abwasser und Müll“ beenden.