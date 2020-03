Schulen in Norditalien bleiben geschlossen

Die Schulen in Norditalien werden auch in der kommenden Woche geschlossen halten. Die Regionen Lombardei, Venetien und Emilia Romagna kündigten an, dass bis Ende der nächsten Woche der Unterricht in allen Kindergärten, Schulen und Universitäten ausgesetzt wird, um die Ausbreitung des Coronavirus einzugrenzen, berichteten italienische Medien. Bisher wurden 21 Todesfälle in Italien gemeldet, die auf die Coronavirus-Epidemie zurückzuführen sei. Hinzu kam es über 800 Infektionsfälle.