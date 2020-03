Wie es am Nachmittag seitens Salzburgs Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl und Landessanitätsdirektorin Dr. Petra Juhasz bei einer Pressekonferenz hieß, hatte sich die Frau am vergangenen Wochenende in Turin, also einem Risikogebiet, aufgehalten. Nach drei Tagen in Wien sei sie dann am Mittwoch in einen Zug der Westbahn gestiegen und nach Salzburg - genauer nach Fusch an der Glocknerstraße - zu ihrem Lebensgefährten gefahren. In der Nacht auf Donnerstag habe sie dann Symptome entwickelt, wie es hieß.