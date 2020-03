Teresa Stadlober hat am Samstag beim Langlauf-Weltcup in Lahti über 10 km in der klassischen Technik Rang 14 belegt. Der Radstädterin fehlte mehr als eine Minute auf Siegerin Therese Johaug, die 3,4 Sekunden vor der Schwedin Ebba Andersson ihren 15. Saisonerfolg feierte.