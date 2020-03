Zum Vorfall kam es am Samstag vor einer Woche in der Pottendorfer Straße im Bezirk Meidling. Gegen 20.30 Uhr wurden die Beamtinnen der Polizeiinspektion Hohenbergstraße, die gerade auf Streife waren, von Passanten angesprochen. Diese schilderten von einem reglosen Kleinkind, das in einem Kinderwagen lag. Die Polizistinnen Julia und Katharina eilten sofort zum Ort des Geschehens.