Für Meteorologen beginnt der Frühling morgen, am 1. März. Dieser dürfte sich trüb und nass entwickeln. Doch der Niederschlag wird ohnehin dringend benötigt. „Der Frühling startet voraussichtlich mit viel Wolken, Regen und in höheren Tälern sogar mit erneuten Schneefällen. Er fällt also buchstäblich ins Wasser“, erklärt Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann. Ab Dienstag sei laut dem Experten sogar mit größeren Regenmengen zu rechnen. Für die Natur sei der Wetterumschwung jedoch mehr als notwendig. „In den vergangenen zwei Monaten war es in Kärnten ja viel zu trocken“, so Zimmermann weiter.