Am Freitag war der gesamte Tross der UAE-Tour in einem großen Hotel in Abu Dhabi unter Quarantäne gestellt worden, da bei zwei Mitarbeiter eines der Teams eine Infektion mit dem CoV-19-Virus festgestellt wurde. Der 30-jährige Brändle wurde wie das gesamte Peoloton daraufhin isoliert und auf das Virus getestet.