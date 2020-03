In Volders ging am vergangenen Mittwoch eine hölzerne Scheune in Flammen auf, die Polizei vermutete eine Brandstiftung. Nur kurze Zeit später forschten die Ermittler einen Tatverdächtigen aus. Ein 16-jähriger Jugendlicher zeigte sich geständig und wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.