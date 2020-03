Gute Aussichten für den heutigen Super-G

„Es ist für alle ein Theater und eine riesige Challenge. Aber wir Österreicher sind bekannt dafür, dass wir so schnell wie kein anderes Land reagieren können“, war ÖSV-Boss Schröcksnadel stolz, dessen Verband die zusätzlichen Kosten trägt – alleine rund 100.000 Euro an Mehrkosten fallen für den ORF an. In dem heute der Super-G übertragen wird! „Für den sollten wir gute Bedingungen haben“, freut sich auch FIS-Renndirektor Hannes Trinkl auf den Auftakt.