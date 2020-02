Österreichs Snowboard-Star Anna Gasser hat am Freitag bei den US Open in Vail im Slopestyle-Finale Platz zwei belegt. Die Big-Air-Olympiasiegerin musste sich mit 81,00 Punkten nur der US-Amerikanerin Jamie Anderson geschlagen geben. Anderson kam auf 84,50 Zähler und landete bereits ihren achten Triumph bei dem prestigeträchtigen Event. Dritte wurde die Japanerin Miyabi Onitsuka (76,65).