Testfahrten

Auf der Rennstrecke gehörte zum Abschluss der Tests in Barcelona die Bestzeit Mercedes. Der Finne Valtteri Bottas war in 1:16,196 Sekunden um 71 Tausendstel schneller als Verstappen im Red Bull und um 78 als der Australier Daniel Ricciardo im Renault. Bottas hatte während der zweimal drei Tage dauernden Probefahrten bereits in der vergangenen Woche in 1:15,732 Minuten auch die insgesamt schnellste Runde gedreht.