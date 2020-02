„Schülerlauf, Klubrennen und Mitte März Europacup.“ Auf die Frage, was er in Saalbach-Hinterglemm in den nächsten Wochen noch so vor hat, gab Skiclubboss und Landes-Skipräsident Bartl Gensbichler ein klare Antwort. Eine neuerliche Übernahme von Weltcup-Rennen ist im WM-Bewerberort für 2025 derzeit kein Thema. „Es ist zwar nett, dass wir wieder ins Spiel gebracht werden. Woher das kommt, wissen wir aber nicht.“ Für Gensbichler ist weder eine Austragung der Damen-Rennen von Ofterschwang nächste Woche noch das Weltcup-Finale, falls Cortina aufgrund des Corona-Virus ausfällt, im Plan. „Es gab keine Anfrage. Es geht auch nicht mehr. Das ist ja kein unwesentlicher Kostenfaktor.“ Saalbach ging bei der kurzfristigen Übernahme der China-Rennen mit dem ÖSV schon an die finanziellen Grenzen – und irgendwann sind jene der vielen Helfer auch erreicht.