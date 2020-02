Der Vorarlberger Brändle äußerte sich in einem Tweet seines Rennstalls Israel Start-Up Nation. „Ich hoffe es nicht, aber wenn es nötig ist, müssen wir zwei Wochen in Quarantäne gehen“, sagte Brändle. „Wir müssen aufpassen, dass sich das Virus nicht weiter verbreitet. Wir fliegen alle in verschiedene Länder zurück und müssen sicherstellen, dass niemand angesteckt wird und wir niemanden in unserem Land in Gefahr bringen.“ Die Mitglieder der Teams bei dieser zur WorldTour zählenden Rundfahrt dürfen die Zimmer nur zum Essen verlassen.