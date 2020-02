„Müssen alles tun, um das Virus einzudämmen“

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) betonte danach in einem schriftlich übermittelten Statement, dass realistischerweise die Zahlen an Covid-19-Erkrankungen in Österreich und Europa weiter steigen würden. „Wir müssen daher alles uns mögliche tun, um das Virus so gut es geht einzudämmen“, hier seien alle gefordert. „Wichtig ist mir, dass die Einsatzorganisationen und Ärzte volles Vertrauen und Unterstützung haben - sowohl von der Politik als auch von der Bevölkerung“, meinte er.