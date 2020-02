Am Freitag, gegen 14.20 Uhr, fuhr ein 17-jähriger Deutscher im Skigebiet Hahnenkamm in Höfen gemeinsam mit einem Bekannten weit abseits der Piste eine Variantenabfahrt. Plötzlich stürzte der Jugendliche über eine Geländekante etwa 20 Meter in ein Bachbett ab und löste dabei ein Schneebrett aus. Er wurde dadurch teilverschüttet, konnte jedoch von seinem Begleiter sofort befreit werden.