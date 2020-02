Die SV Ried hat den Aufstiegskurs in die Fußball-Bundesliga gehalten. Die Oberösterreicher festigten ihre Tabellenführung in der 2. Liga am Freitag mit einem 1:0-Arbeitssieg gegen den Fünften Austria Lustenau. Die Rieder liegen vorerst sechs Punkte vor ihrem ersten Verfolger Austria Klagenfurt, der in der 18. Runde erst am Samstag (17.30 Uhr) beim FC Liefering gastiert.