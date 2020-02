UN-Generalsekretär glaubt nicht an baldige Waffenruhe

Bereits am Nachmittag äußerte sich UN-Generalsekretär Antonio Guteres skeptisch hinsichtlich einer baldigen Waffenruhe in Idlib. „Ich habe stark darauf gedrängt. Ich glaube, an dem Punkt sind wir noch nicht“, sagte er am Freitag in New York. Die Gewalt der vergangen 24 Stunden sei einer der „alarmierendsten Momente während des gesamten Syrien-Konflikts“.

Bei einem Luftangriff in Idlib waren 33 türkische Soldaten ums Leben gekommen. Daraufhin forderte Ankara Beistand der NATO gemäß Artikel 4 des NATO-Vertrags. Auf eine türkische Bitte um militärische Unterstützung ging die NATO jedoch nicht direkt ein.