Die deutsche Lufthansa hat am Freitagabend bekannt gegeben, dass sie plant, wegen der weltweiten Coronavirus-Epidemie in den nächsten Wochen eine deutliche Verringerung des Flugangebots vorzunehmen. Bei der heimischen Lufthansa-Tochter Austrian Airlines hieß es in einer Reaktion darauf, dass man noch genau prüfen müsse, welche Maßnahmen zu ergreifen wären. Nähere Details werde man erst in den nächsten Wochen veröffentlichen.