Nachdem der Verfassungsgerichtshof Teile der Mindestsicherung Neu aufgehoben hat: Wie soll die Sozialhilfe in Wien denn in Zukunft aufgestellt sein?

Die Reform war notwendig, weil wir wissen, dass die Wiener Mindestsicherung ein Magnet für Zuwanderung ist. Und auch wenn das Sozialstadtrat Peter Hacker nicht wahrhaben will, es ist empirisch belegt. Die Reaktion der SPÖ auf die Reform war, dass sie zum Verfassungsgerichtshof gegangen ist und geklagt hat. Aber viele Punkte sind ja immer noch in Kraft, und das Problem ist auch noch da. Die Stadtregierung wäre am Zug, es umzusetzen. Sie tut es nur nicht. Das ist ein Fehler.