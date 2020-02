So dürfte es auch den restlichen 329 Salzburgern gehen: Am letzten Schalttag im Jahr 2016 gab es acht Geburten. Im Durchschnitt sind es zwischen sechs und 20. „Die Wahrscheinlichkeit, an diesem Tag geboren zu werden, liegt bei eins zu 1461“, weiß Gernot Filip von der Landesstatistik.