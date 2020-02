Kraft münzte seine großartige Form an der dritten Station in Serie in einen Sieg um. Nach Kulm (Flugschanze) und Rasnov (Normalschanze) triumphierte er auch auf der Großschanze in Finnland. Es war der fünfte Saisonsieg für den 26-jährigen Skiflug-Weltrekordler, der nach seiner zweiten Weltcup-Trophäe nach 2016/17 greift. Von den jüngsten sieben Bewerben hat Kraft vier gewonnen, fünf Einzelkonkurrenzen stehen noch aus.