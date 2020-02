150.000 Euro an Schaden haben die Flammen angerichtet, die an jenem April-Abend in dem baufälligen Gebäude wüteten. Rund 60 Feuerwehrleute standen damals an der Wolfgangsee Bundesstraße zwei Stunden lang im Löscheinsatz und konnten Schlimmeres verhindern. Ausgelöst wurde der Dachstuhlbrand laut Polizei von Jugendlichen.