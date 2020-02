Der Saal war im Endeffekt sogar zu klein

Dort die nächste Hürde: Jeder musste sich registrieren. Dem noch nicht genug: Der Saal war nur für 130 Personen zugelassen und platzte dann schnell aus allen Nähten. Nicht alle, die wollten, konnten am Ende auch teilnehmen. Die Securitys hatten alle Hände voll zu tun, es blieb aber bei Diskussionen. Die anwesende Polizei musste also nicht einschreiten. Im Saal wurde es in der Zwischenzeit lauter. Erst nach mehreren Fragen sollte es gesammelte Antworten geben. Lautstark verließen daraufhin an die 40 Gegner den Raum. „Wir wollen uns nicht über die Leitung belehren lassen“, so Theodor Seebacher.