Ein 46-jähriger Österreicher hat am Freitag in Hopfgarten einem 31-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen, weil er diesen zuvor am Beifahrersitz im Pkw seiner Frau gesehen hatte. Der 31-Jährige musste mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden. Der 46-Jährige zeigte sich geständig und wurde auf freiem Fuß angezeigt.