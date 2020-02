Keine Ermittlungen der Staatsanwaltschaft: „Kein Anfangsverdacht“

Nun hat die Staatsanwaltschaft die Abgeordnete wissen lassen, dass auch diesmal kein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, weil kein Anfangsverdacht bestehe. Krisper kritisiert im „Krone“-Gespräch, dass oft „überhaupt nicht ermittelt wird, wenn es gegen Vertreter von Justiz und Politik geht“. Sie sieht „die Gefahr, dass in Zukunft Falschaussagen vor Untersuchungsausschüssen gehäuft auftreten, wenn Ermittlungen und in weiterer Folge strafrechtliche Konsequenzen ausbleiben“. Mittels parlamentarischer Anfrage will sie klären, „welches System dahintersteht“.