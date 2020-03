Seit zwölf Jahren von Tür zu Tür

Der Caritas-Direktor hatte für den Auftakt der Aktion nicht nur Bischof Hermann Glettler geladen, sondern auch Evi Schaffenrath. Die Axamerin ist seit zwölf Jahren in ihrer Gemeinde unterwegs und sammelt Spenden für Tiroler in Not. „Es kostet schon Überwindung, von Tür zu Tür zu gehen, die Menschen um Spenden zu bitten und Skeptiker davon zu überzeugen, dass das Geld bei den Menschen ankommt“, berichtet die Axamerin. Am Ende überwiege aber die Freude über die Solidarität im Land, über die schönen Begegnungen, über das Gefühl, dass mit dem Geld viele Projekte gesichert werden.