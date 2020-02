Mutter hielt sich in Küche auf

Dabei sah es anfangs gar nicht gut aus: Wie berichtet, kämpfte der Notarzt noch am Unfallort um das Leben des Kindes - die Aktion dauerte 90 Minuten. Die Zweijährige war aus dem Fenster im zweiten Stock gefallen, nachdem sie über das Sofa aufs Fensterbrett geklettert war. All das geschah in einem unbeobachteten Moment, die Mutter des Mädchens befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks in der Küche. Die 26 Jahre alte Frau wird laut Polizei wegen Quälens oder Vernachlässigens unmündiger, jüngerer und wehrloser Personen angezeigt.