Ein Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich im August 2019 auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma in Kufstein. Am Freitag fand die Vernehmung des Unfalllenkers (27) am Bezirksgericht Kufstein statt. Laut der vor einem Jahr angeordneten Blutabnahme, hatte der Beschuldigte damals Kokain konsumiert.