In die Insolvenz geschlittert ist die Supermarktkette Zielpunkt 2016. Während für einige Filialen neue Mieter gefunden werden konnten, stehen andere als Ruinen in der Landschaft - so wie auch in Hornstein. Doch jetzt könnte sie abgerissen und am Standort ein Hotel errichtet werden. Allerdings gibt auch skeptische Anrainer.