Bianca hat sich zum Glück bereits verzogen, dafür steht der Föhn erneut in den Startlöchern. Der treibt die Temperaturen vor allem am Samstag in frühlingshaft milde, zweistellige Höhen. „Bis zu 14 Plusgrade können es schon sein“, sagt Meteorologe Alexander Radlherr von der ZAMG in Innsbruck. „Sonne wird es am Samstag aber dennoch kaum geben“, bedauert Radlherr. Die südlichen Landesteile könnten in diesem Zusammenhang freilich etwas begünstigter sein.