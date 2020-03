In Oberösterreich gibt es Verdachtsfälle im „zweistelligen Bereich“, räumt LH-Vize Christine Haberlander ein, die Tests laufen, bis Freitag wurde keine Erkrankung bestätigt. Das Klinikum Wels testet: „Bei einem Anstieg an Verdachtsfällen werden auch das Linzer Kepler Uniklinikum sowie die Spitäler in Vöcklabruck und Steyr testen“, so Haberlander. Ab Montag wird zudem ein Koordinierungsstab für Bezirkshauptmannschaften, Sanitätsdienst, Spitäler und Polizei eingerichtet. Die Gesundheitshotline 1450 „explodiert, die Menschen haben ein hohes Informationsbedürfnis.“