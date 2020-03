Skocik war nicht nur erfolgreicher Spieler, sondern auch viel beschäftigter Trainer. Ganze 20 Stationen konnte er als Trainer-„Wandervogel“ verbuchen, unter anderem war er von 1987 bis 1989 Chefcoach von Al-Iitihat, einem Klub in Saudi-Arabien. Aus dieser Zeit ist Skocik vor allem eine Anekdote in Erinnerung: „Wir haben damals sensationell den King‘s Cup gewonnen. Der Präsident hatte mir vor der Saison einen Mercedes versprochen, wenn ich einen Titel hole. Mein damaliger Co-Trainer, der Didi Constantini, hat zu mir gesagt, dass ich den Präsidenten daran erinnern soll. Also bin ich gemeinsam mit ihm zu Präsi gegangen. Dann fragte mich der Klub-Boss, was für einen Mercedes ich denn gerne hätte. Ich antwortete: ‘einen 300er.‘ Seine Antwort: ‘Einen 300er hab‘ ich nicht, einen 260er kann ich anbieten.‘ Den hab‘ ich natürlich auch genommen. Sie haben ihn mir nachher bis vor meine Haustür in Österreich geliefert, mit dem Auto bin ich 20 Jahre lang gefahren.“