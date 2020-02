Wanderer nehmen am Ende vom Parkplatz den Winterwanderweg links der Straße und spazieren kurz darauf in gleichbleibender Richtung an der Abzweigung ins Falzthurntal vorbei (wenig später den alternativen Steig zur Gern Alm ignorieren). Der Winterwanderweg mündet in der Folge auf die Straße und würde rechts davon weiterführen. Hier sei vorgeschlagen, auf der Straße zu bleiben.