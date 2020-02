Donald Trump gilt als beratungsresistent, also anderen Argumenten unzugänglich. Wie wollen Sie an die Person Trump rankommen? Kann er zuhören, ohne gleich nervös zu werden? Man sagt, dass er im privaten Kreis ganz anders ist als bei öffentlichen Auftritten.

Es ist oft so bei Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, dass das öffentliche Bild, das sie darstellen, und das Erleben im privaten Kreis nicht hundertprozentig Hand in Hand gehen. Im persönlichen Gespräch hatte ich den Eindruck, dass er seine Positionen genauso klar vertritt, wie er das in der Öffentlichkeit tut. Zweitens zeigt er ein sehr großes Interesse an Vorgängen in Europa. Drittens stimmt es natürlich, was medial dargestellt wird, dass er nämlich ein sehr atypischer Politiker ist, der vielleicht nicht ganz so diplomatisch auftritt wie andere.