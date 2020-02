Eines der Kinder jenes Paares aus Wien, das bereits positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, zählt ebenfalls zu den Infizierten. Der Test des Buben, der im niederösterreichischen Hollabrunn die Schule besucht, fiel ebenfalls positiv aus, wie es am Freitagnachmittag hieß. Umgehend wurden Maßnahmen eingeleitet, über vier Lehrer und 23 Schüler wurde die häusliche Quarantäne verhängt. Damit gibt es in Österreich mittlerweile sechs bestätigte Fälle des Coronavirus - zwei in Tirol, vier in Wien und einer in der Steiermark.