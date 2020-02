Stoltenberg: „Syrien und Russland müssen Offensive beenden“

Stoltenberg erklärte nach dem Zusammentreffen des NATO-Rats, dass die NATO an einer Deeskalation der gefährlichen Situation interessiert sei und Zugang für humanitäre Maßnahmen in Idlib erlaubt werden müsse. Das syrische Regime und ihr Unterstützer Russland müssten „ihre Offensive in der Provinz Idlib beenden“ und „internationales Recht respektieren“. Die Türkei sei derjenige NATO-Verbündete, der am stärksten vom „schrecklichen Konflikt in Syrien“ betroffen sei.