Meet & Greet: Auf zwei Personen (jeweils mit Begleitung) wartet ein einmaliges Erlebnis: Sie können bei der Auslosung am Donnerstag im Grazer Kunsthaus live und exklusiv dabei sein. Und als Draufgabe wartet auf Sie noch ein Meet & Greet mit dem kompletten österreichischen Davis-Cup-Team. Los geht es am Donnerstag um 10.30 Uhr. Senden Sie eine E-Mail bis Sonntagabend an steirer@kronenzeitung.at, Kennwort „Meet & Greet“ mit Ihren Daten (Name, Adresse). Die Gewinner werden schriftlich verständigt.