In der Tuning-Szene ist der Parkplatz beim Ratzersdorfer See im niederösterreichischen St. Pölten ein beliebter Ort, um zu zeigen, was der Wagen so alles hergibt. Zuletzt endete das aber mit einem Verletzten. Ein 23-Jähriger wollte ohne Erlaubnis mit dem Auto eines Freundes seine Drift-Künste demonstrieren - das ging allerdings ordentlich schief.