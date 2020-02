In Kärnten habe es bisher mehrere Corona-Verdachtsfälle gegeben, jedoch konnte keiner davon bestätigt werden. Auch jene Italienerin, die in Bad Kleinkirchheim tot aufgefunden wurde, war nicht am Coronavirus verstorben. Ebenfalls keinen positiven Corona-Fall hat es bisher in Friaul gegeben - laut Präsident Massimiliano Fedriga wurden dort 200 Testungen durchgeführt.