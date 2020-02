Gößtenteils an Schüler verkauft

Weiters wurden noch Ecstasytabletten, LSD und Psilocybinpilze in geringen Mengen, jedoch auch über mehrere Wochen, in Linz angekauft und in Rohrbach weitergegeben. Das Suchtmittel wurde größtenteils an Schüler verkauft, auch im unmittelbaren Bereich von Schulen in Rohrbach. Ein geringer Teil des Suchtmittels wurde von den Tätern selbst konsumiert. Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete die Festnahme der beiden Brüder sowie des 21-Jährigen an. Der 21-jährige Haupttäter befindet sich noch in Untersuchungshaft.