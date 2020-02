Scherz: „Es geht um Gesundheit der MitarbeiterInnen“

Befürworter der Arbeitszeitverkürzung argumentieren gerne mit einer Erhöhung der Produktivität als positiven Effekt. „Wie groß der ist, darüber streiten sich die Experten“, so Scherz. Gerade weil der Job oftmals emotionale Schwerstarbeit darstelle, rechnet die Gewerkschaft, dass durch längere Erholungsphasen nicht nur die Effizienz steige, sondern auch Krankenstände zurückgehen könnten. „Aber es geht uns wirklich hier um die Gesundheit der MitarbeiterInnen, um die Motivation“ so Deutsch. Eine Stunde Arbeitszeitverkürzung koste 2,7 Prozent - „Wir gehen davon aus, dass ein Teil dieser 2,7 Prozent wieder hereinkommt durch höhere Arbeitszufriedenheit, durch mehr Gesundheit“, so Scherz.