„Wir wollen ManU“, hatten die LASK-Spieler nach dem 2:0 gegen Alkmaar gehofft. Es wurde der englische Top-Klub, auf den die Linzer am 12. und 19. März im Achtelfinale der Europa League treffen. „Wahnsinn“, strahlten Trauner und Co., die sich die Auslosung gemeinsam im TV angesehen hatten. Das erste Spiel steigt zuhause in Linz, das Rückspiel im legendären Old Trafford.