Die Wiener FPÖ hat am Freitag in einem Gasthaus in Favoriten ihre neue Plakatkampagne unter dem Motto „Holen wir unser Wien zurück“ vorgestellt. Thematisch dominiert dabei das blaue Kernthema Migration. Als Ziel gab Wahlkampfleiter Harald Vilimsky 20 Prozent (2015: 30,8 Prozent) und den zweiten Platz an. Das Antreten von Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache ist für Landesparteichef Dominik Nepp kein Grund zur Beunruhigung.